POL-SO: Soest - Raub auf Spielhalle

Soest (ots) - Kurz nach 06:00 Uhr betrat am Donnerstagmorgen ein Einzeltäter die Spielhalle an der Nötten-Brüder-Wallstraße und bedrohte einen 53-jährigen Angestellten mit einem dunklen Gegenstand und zwang diesen zur Herausgabe von Bargeld in unbekannter Höhe. Der Angestellte hatte die Spielhalle gerade geöffnet als es zu dem Überfall kam. Das erbeutete Bargeld steckte der Täter in einen dunklen Beutel und lief zu Fuß in Richtung Dominikanerstraße davon. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 175 Zentimeter groß, kräftige Statur und sprach mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war der Mann mit einer Maske, Handschuhen, einem dunklen Kapuzenpulli, einer grauen Hose und hellen Schuhen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, oder vor der Tat verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben. Telefon: 02921-91000. (fm)

