POL-SO: Ense-Bremen - Einbruch in Einfamilienhaus

Ense (ots) - Zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr hebelten Einbrecher am Mittwoch ein Fenster im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses in der Straße Am Silberberg auf. Im Haus schoben sie ein Möbelstück vor die Haustür, offenbar um nicht von den Bewohnern bei der Rückkehr überrascht zu werden. Anschließend suchten sie im gesamten Haus nach Wertsachen, das sie dann durch die Terrassentür verließen. Angaben zur Beute konnten die Geschädigten zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht machen. Die Polizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell