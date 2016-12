POL-SO: Werl - Einbruch in Schmuckgeschäft gescheitert

Werl (ots) - Kurz vor 21:00 Uhr versuchten unbekannte Täter am Mittwoch mit einem Gegenstand die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Steinerstraße einzuschlagen. Das Sicherheitsglas hielt dem Angriff stand, und der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Werl sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell