POL-SO: Geseke - PKW durch Schraubstock stark beschädigt

Durch diesen Schraubstock wurde der Unterboden des PKW stark beschädigt.

Geseke (ots) - Eine 47-jährige Frau aus Büren fuhr am Dienstag gegen 17:30 Uhr mit ihrem PKW auf der Bürener Straße von Geseke in Richtung Steinhausen. In Höhe eines Verbrauchermarktes bemerkte sie plötzlich mitten auf ihrem Fahrstreifen einen größeren Gegenstand. Da es für ein Bremsmanöver zu spät war, und ihr auf der Gegenfahrbahn Fahrzeuge begegneten, entschloss sie sich über den Gegenstand zu fahren. Dabei wurde der Unterboden ihres PKW stark beschädigt. Unter anderem wurde die Ölwanne aufgerissen und der Gastank beschädigt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppfahrzeug geborgen und die Fahrbahn mit Bindemitteln abgestreut werden. Grund für die Beschädigungen in Höhe von etwa 7000 Euro war ein großer Schraubstock, den ein unbekannter Fahrzeugführer offenbar als Ladung während der Fahrt verloren hatte. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die dieses Fahrzeug sahen, und den Fahrer der die Ladung verloren hatte. Hinweise an Telefon: 02941-91000. (fm)

