POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippstadt (ots) - Zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr drangen am Dienstag unbekannte Täter in eine Wohnung im zweiten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Straße Weingarten ein. Dazu zerstörten sie den Schließzylinder der Wohnungseingangstür und drangen anschließend in die Wohnräume ein. Hier suchten sie nach Wertsachen und erbeuten eine noch unbekannte Menge Schmuck. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

