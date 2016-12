POL-SO: Lippstadt - Altkleidercontainer in Brand gesteckt

Lippstadt (ots) - Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr wurde der Brand eines Altkleidercontainers des DRK in der Boschstraße gemeldet. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr den Container aufbrechen. Inhalt und Container wurden dabei vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen beobachtet haben. Hinweise an Telefon: 02941-91000. (fm)

