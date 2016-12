POL-SO: Soest-Hattrop - Einbrecher ergriff die Flucht

Soest (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am Dienstagabend gegen 17:35 Uhr an einem Einfamilienhaus im Stemweg. Die Bewohner saßen vor dem Fernseher, als sie Geräusche wahrnahmen. Als sie diesen nachgingen und das Licht einschalteten flüchtete eine unbekannte Person, die nicht näher beschrieben werden konnte, in unbekannte Richtung. Die Geschädigten informierten die Polizei, die feststellte, dass der Unbekannte versucht hatte das Badzimmerfenster am Haus aufzuhebeln. Die Beamten nahmen die Anzeige auf, und sicherten die Spuren. Eine Fahndung im Tatortbereich verlief negativ. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

