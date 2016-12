POL-SO: Soest - Vorfahrt missachtet-zwei Verletzte

Soest (ots) - Gegen 19:30 Uhr fuhr am Dienstagabend eine 51-jährige Soesterin mit ihrem PKW auf dem Lendringser Weg in Richtung Innenstadt. Als sie nach links auf die Waldstraße abbog übersah sie das Fahrzeug eines 21-jährigen Soesters und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der PKW des 21-Jährigen schleuderte über die Fahrbahn und kam in Höhe des Hessenweges zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beiden Fahrzeugführer leicht verletzt, verzichteten jedoch auf den Einsatz eines Rettungstransportwagens und wollten selbst einen Arzt aufsuchen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. An ihnen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13000 Euro. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell