POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch

Soest (ots) - Im Zeitraum von Montag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 08:50 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im Hessenweg auf. Im Gebäude suchten sie in beiden Wohnungen in allen Räumen nach Wertsachen. Zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme konnten zum Diebesgut noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise an Telefon: 02921-91000. (fm)

