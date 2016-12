POL-SO: Lippstadt - Von Unbekannten grundlos niedergeschlagen

Lippstadt (ots) - Am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde ein 61-jähriger Mann aus Lippstadt auf der Soeststraße von einem oder mehreren Personen ohne erkennbaren Grund niedergeschlagen. Der 61-Jährige war nach einer Feier bei Bekannten auf dem Weg nach Hause, als er einen Schlag gegen den Kopf verspürte, und dadurch zu Boden stürzte. Er lag kurze Zeit benommen am Boden und ging dann nach Hause. Ein Nachbar brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort wurde er medizinisch versorgt und nach ambulanter Behandlung entlassen. Die Polizei wurde informiert. Diese nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Zum Täter oder einem Motiv konnte das Opfer keine Angaben machen, da der Angriff völlig überraschend und von hinten erfolgte. Gegenstände wie Handy oder Geldbörse noch irgendetwas anderes wurden ebenfalls nicht gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Tat und auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell