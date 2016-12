POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Radfahrer schwer verletzt

Lippstadt (ots) - Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger aus Lippstadt mit seinem PKW auf dem Hammerschmidtbogen. Als er nach links in die Dorfstraße abbog übersah er einen 71-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenprall wurde dieser von seinem Rad geschleudert und prallte auf den Boden. Dabei wurde der 71-jährige Lippstädter schwer verletzt und mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell