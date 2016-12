POL-SO: Geseke - Einbrecher erbeuteten Schmuck

Geseke (ots) - Bei der Rückkehr in ihr Einfamilienhaus in der Looser Straße stellten die Bewohner am zweiten Weihnachtsfeiertag den Einbruch in ihre Wohnräume fest. Die Einbrecher hatten das Wohnzimmerfenster aufgehebelt um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend entwendeten sie Schmuckgegenstände und verließen das Haus durch die Terrassentür. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

