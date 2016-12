POL-SO: Warstein-Belecke - Opferstock aufgebrochen

Warstein (ots) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 14:00 Uhr und 17:50 Uhr brachen unbekannte Täter in der Kirche Sankt Pankratius einen Opferstock (Nickemännchen) aus der Befestigung. Anschließend zerbrachen sie die Figur und entwendeten das Kleingeld in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Telefon: 02902-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell