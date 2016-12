POL-SO: Soest - Einbruch in Einfamilienhaus

Soest (ots) - Mit einer Leiter gelangten Einbrecher am Montag zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr auf das Dach der Terrasse eines Einfamilienhauses im Mengeweg. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen dann in das Gebäude ein. Im Inneren suchten sie in allen Schränken nach Wertsachen. Zum Diebesgut konnten die Geschädigten noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

