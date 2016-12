POL-SO: Werl - Einbruch in Restaurant

Werl (ots) - Bei dem Einbruch in ein Restaurant an der Hammer Straße erbeuteten unbekannte Täter Spirituosen, Laptops und die Registrierkasse ohne Bargeld.

In der Nacht zu Freitag hebelten die Täter mit Gewalt die Tür zur Außengastronomie auf, und drangen in die Räume ein. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von Freitag, 00:30 Uhr, bis 07:30 Uhr, eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell