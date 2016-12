POL-SO: Warstein-Belecke - 12-Jährigen auf Fußgängerüberweg angefahren

Warstein (ots) - Am Donnerstagabend gegen 17:50 Uhr überquerte ein 12-jähriger Schüler aus Warstein bei "grün" den Fußgängerüberweg an der Külbe. Zeitgleich bog ein 76-jähriger Autofahrer aus Warstein von der Bahnhofstraße nach links auf die Straße Külbe ab, und übersah dabei den Schüler. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, und stürzte. Mit dem Rettungstransportwagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell