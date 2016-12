POL-SO: Ense - Aufmerksamer Zeuge folgte alkoholisiertem Autofahrer

Ense (ots) - Kurz nach 23:00 Uhr kam einem 40-jährigen Autofahrer aus Ense am Donnerstagabend auf der Friedhofstraße in Höhe der Einmündung Kesselstraße auf seiner Fahrspur ein PKW entgegen. Daraufhin stoppte der 40-Jährige, und machte durch lautes Hupen auf sich aufmerksam. Erst dann wich dieses Fahrzeug aus, und fuhr dabei fast in eine Hecke am Straßenrand. Der 40-jährige entschloss sich diesem Fahrzeug zu folgen, und verständigte die Polizei. Bis zu seiner Wohnanschrift kam es mehrfach zu gefährlichen Situationen bei denen der noch unbekannte Fahrer des PKW beinahe mit geparkten Fahrzeugen kollidierte. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. An der Wohnanschrift in Ense wurde der unsichere Fahrer von den Polizeibeamten überprüft. Der 60-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss und hatte auf der Fahrt nach Hause auch einen Leitpfosten umgefahren und den Außenspiegel am eigenen Fahrzeug abgefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus genommen und Strafanzeigen wegen der Unfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell