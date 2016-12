POL-SO: Werl - Vorfahrt missachtet

Werl (ots) - Am Donnerstag gegen 18:45 Uhr bog ein 60-jähriger Autofahrer aus Soest an der Anschlussstelle Werl-Süd von der Autobahn nach links auf die Neheimer Straße in Fahrtrichtung Werl ab. Dabei übersah er den von links kommenden PKW eines 66-jährigen Mannes aus Ense Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision bei der beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden, und mit Abschleppfahrzeugen geborgen werden mussten. Die Beifahrerin des 66-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden betrug etwa 9000 Euro. (fm)

