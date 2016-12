POL-SO: Lippstadt - Tageswohnungseinbruch

Lippstadt (ots) - Nach dem Aufhebeln der Wohnungseingangstür gelangen unbekannte Einbrecher am Mittwoch in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses im Bastertweg. Auf der Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Täter Bargeld und Kontokarten. Nach ersten Ermittlungen kam es zwischen 14:00 Uhr und 18:45 Uhr zu dem Einbruch. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

