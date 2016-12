POL-SO: Anröchte - Bei Wendemanöver im Graben gelandet

Beim Wendemanöver verfehlte der Fahrer den Feldweg, und landete im Graben. Bild-Infos Download

Anröchte (ots) - Gegen 23:45 Uhr wurden die Polizeibeamten am Mittwochabend zu einem Unfall gerufen, bei dem ein 45-jähriger Autofahrer nach einem Wendemanöver in einen Graben gerutscht war. Der 45-jährige war auf der L734 / Belecker Straße von Warstein in Richtung Anröchte unterwegs. Er wollte dann wenden, und dazu die Einfahrt zu einem Feldweg nutzen. Diesen Weg verfehlte er jedoch um einen Meter und rutschte mit seinem Fahrzeug in einen etwa zwei Meter tiefen Graben. Da bei dem 45-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch und eine verwaschene Sprache festgestellt wurden, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Anschließend wurde durch eine Arzt eine Blutprobe genommen und der Führerschein sichergestellt. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell