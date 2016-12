POL-SO: Bad Sassendorf - Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl

Bad Sasendorf (ots) - Kurz nach 20:00 Uhr wurde ein Ladendieb auf frischer Tat in einem Verbrauchermarkt in der Schützenstraße durch das Personal ertappt, und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 30-jährige Marokkaner, der angab in Gelsenkirchen wohnhaft zu sein, hatte in dem Geschäft Lebensmittel und Tabakwaren gestohlen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten bei dem Tatverdächtigen elektrische Zahnbürsten und Parfum im Wert von mehreren hundert Euro. Kaufbelege konnte der Mann nicht vorweisen. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell