POL-SO: Ense-Parsit - Wohnungseinbrecher unterwegs

Ense (ots) - Am Mittwoch kam es zwischen 15:00 und 19:20 Uhr zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Im Schwalbenweg hebelten die Einbrecher das Kellerfenster auf, um in die Räume einzudringen. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie aus verschiedenen Schränken Münzen, Silberbesteck und Bargeld. Auf der Hauptstraße versuchten die Täter ebenfalls in ein Einfamilienhaus einzudringen. Sie scheiterten mit den Hebelversuchen jedoch an der gut gesicherten Terrassentür. Die Polizei sucht zu beiden Fällen Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell