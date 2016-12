POL-SO: Warstein - Senior erleidet medizinischen Notfall am Steuer

Warstein (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 10:50 Uhr an der Hospitalstraße zu einem Unfall. Ein 82-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Mercedes in Richtung Müschederweg unterwegs. Aufgrund eines Schwächeanfalls verlor er die Gewalt über sein Fahrzeug und prallte gegen zwei geparkte Autos. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt etwa 33000,-EUR. Der Autofahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell