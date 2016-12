POL-SO: Lippstadt - Glätteunfall

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch kam es um 10:00 Uhr auf dem Hellinghäuser Weg zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Mercedes in Richtung Lippstadt unterwegs. Auf glatter Fahrbahn verlor er die Gewalt über sein Auto und rutscht in den Graben. Dabei wurden er und seine 52-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Lippstadt) leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 7500,- EUR. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell