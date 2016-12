POL-SO: Erwitte-Schmerlecke-Seringhausen - Mittags noch glatt!

Erwitte (ots) - An der Horner Straße kam es am Mittwoch gegen 11:25 Uhr zu einem Unfall. Eine 33-jährige Frau war mit ihrem Fiat 500 in Richtung Horn unterwegs. Sie kam vor einer Kurve beim Bremsen auf glatter Straße ins Schleudern Das Auto landete dadurch seitlich im Straßengraben. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ihr wenige Monate altes Kind kam glücklicherweise unverletzt davon. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell