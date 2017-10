POL-SI: Radfahrer gestürzt: Stau auf Bundesstraße

Siegen (ots) - Am Montagmorgen (09.10.2017) zog sich ein Radfahrer auf der Bundesstraße 54 schwere Verletzungen zu. Der 38-Jährige war mit seinem Trekkingbike von der Eremitage kommend in Richtung Siegen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er auf gerader Strecke plötzlich die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Rettungskräfte verbrachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Bundestraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell