POL-SI: Einbruch beim Schuster - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots) - In der Nacht auf Dienstag (10.10.2017) drangen Unbekannte in das Geschäft eines Schusters im Hammerhütterweg ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Räume. Dort öffneten sie sämtliche Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Zur Beute liegen noch keinen Angaben vor. Allein der hinterlassene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

