POL-SI: Einbruch in Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise

Einbruch in Bäckerei Bild-Infos Download

Kreuztal-Eichen (ots) - In der Nacht auf Dienstag (10.10.2017) drangen Unbekannte in eine Bäckerei an der Hagener Straße in Kreuztal-Eichen ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort entwendeten sie Bargeld. Insgesamt beläuft sich allein der hinterlassene Schaden auf rund 500 Euro. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02732-9090.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell