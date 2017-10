POL-SI: Brand in Einfamilienhaus

Brand in Einfamilienhaus Bild-Infos Download

Netphen (ots) - Am Montagmittag (09.10.2017) um 12:35 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Wellerseifen" zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen brach der Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich eines Hauswirtschaftsraumes aus und griff vor Eintreffen der Feuerwehr auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der geschätzte Gesamtschaden dürfte über 100.000 Euro liegen. Die Ermittlungen der Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 dauern noch an.

