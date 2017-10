POL-SI: Fahrt endet im Graben - Fahrer verletzt

Burbach-Gilsbach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (08.10.2017) kurz vor 04:00 Uhr landete ein Audi in einem Gilsbacher Graben. Der 55-jährige Fahrer war auf der Landstraße 723 von Burbach in Richtung Gilsbach unterwegs. Auf der kurvenreichen Strecke geriet er mit seinem Auto ins Rutschen und krachte in einen Straßengraben. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 10000 Euro. Der 55-jährige versuchte nach dem Unfall sein Auto aus dem Graben herauszufahren, was aber bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei misslang. Vor Ort konnten die Polizeibeamten dann deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung des 55-Jährigen feststellen. Nach einer Blutprobe auf der Wache musste er deshalb auch seinen Führerschein "abgeben".

