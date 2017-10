POL-SI: Einbruch in Bäckerei gescheitert - Polizei bittet um Hinweise

Einbruch in Bäckerei gescheitert Bild-Infos Download

Burbach (ots) - In der Nacht auf Sonntag (08.10.2017) versuchten Unbekannte in eine Bäckerei in einem Einkaufsmarkt am Markplatz einzudringen. Die Einbrecher hebelten mit einem Werkzeug an der Zugangstür zur Bäckerei und richteten einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Als ein Angestellter gegen 06:00 Uhr die Filiale beliefern wollte, bemerkte er zunächst zwei Personen auf dem Parkplatz. Beim Aufschließen stellte er dann den Schaden an der Tür fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach diesen beiden verdächtigen Personen verlief erfolglos. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen unter 0271-7099-0.

