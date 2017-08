POL-SI: Polizei nimmt mit Haftbefehl Gesuchten fest

Siegen (ots) - Beamte des Weidenauer Polizei-Bezirksdienstes nahmen am Dienstagmorgen einen mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Siegen gesuchten 26-jährigen Mann fest. Der Gesuchte wurde in einem Hotel in der Siegener Innenstadt angetroffen und, da er den ersatzweise festgesetzten Geldbetrag zur Abwendung der Haft in Höhe von über 2500 Euro nicht beibringen konnte, festgenommen und der Wache zugeführt. Von dort aus wurde er in die Justizvollzugsanstalt Attendorn eingeliefert.

