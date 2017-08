POL-SI: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bad Berleburg (ots) - Unbekannte besprühten im Zeitraum zwischen dem 29.07. und dem 08.08.2017 in Bad Berleburg "Am Hilgenacker" die rückwärtige, an die Bahntrasse grenzende Seite einer Lagerhalle eines Baustoffhandels mit Farbe und richteten dabei einen Schaden von rund 1000 Euro an. Täterhinweise erbittet das Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0.

