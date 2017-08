POL-SI: Einbruch in Imbiss - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in Höhe der Sankt-Johann-Straße gewaltsam in ein Schnellrestaurant / eine Imbissstube an der Spandauer Straße ein und entwendeten eine Dose mit Kleingeld. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell