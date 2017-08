POL-SI: Einbruch in Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Bäckerei am Weidenauer Hauptmarkt ein, indem sie eine Glasscheibe der Bäckerei zerstörten. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

