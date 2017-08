POL-SI: 2 x Reifen und Felgen entwendet: 4000 Euro Schaden

Neunkirchen (ots) - Unbekannte demontierten am vergangenen Wochenende im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen bei einem in Neunkirchen an der Kölner Straße ansässigen Autohaus an zwei auf einem rückwärtigen Stellplatz stehenden Renault-Neufahrzeugen jeweils alle vier Felgen-Reifen-Kombinationen im Gesamtwert von 4000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell