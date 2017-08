POL-SI: 20-Jähriger überschlägt sich mit Kleinwagen: Drei Fahrzeuginsassen glücklicher Weise nur leicht verletzt

Badf Berleburg (ots) - Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Freitagabend um kurz nach 23 Uhr mit seinem Kleinwagen die L 717 zwischen Laibach und Bad Berleburg, als er in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam, gegen eine Böschung prallte und sich dann mit seinem Kleinwagen überschlug. Dabei wurden er und seine beiden 17-jährigen Mitfahrer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus Bad Berleburg ambulant behandelt werden. Das auf dem Dach liegende Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen, die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt. Die L 717 war für circa zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 4500 Euro.

Trotz des schweren Unfalles und des vollständig beschädigten Kleinwagens erlitten die Insassen nur leichte Verletzungen, weil sie allesamt angeschnallt waren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell