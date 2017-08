POL-SI: Alkoholisierte 23-Jährige kracht in Leitplanke

Freudenberg (ots) - Eine unter Alkoholeinfluss stehende 23-jährige Opel Corsa-Fahrerin kam am Samstagmorgen um kurz nach sechs Uhr in Freudenberg von der Siegener Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug zunächst gegen den Bordstein und daraufhin in die Leitplanke. Anschließend war ihr Fahrzeug unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der jungen Frau wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde eine Anzeige gegen sie gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell