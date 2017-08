POL-SI: Kriminalkommissariat ermittelt gegen Exhibitionisten

Bad Berleburg (ots) - Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt aktuell gegen einen 64-Jährigen wegen Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Der Mann hatte am Freitagnachmittag vor seinem Wohnhaus in einem Berleburger Ortsteil für seine Nachbarschaft sichtbare sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen.

