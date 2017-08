POL-SI: 4000 Euro teures E-Bike entwendet

Siegen (ots) - Unbekannte entwendeten am Freitag in der Zeit zwischen 13.20 und 13.55 Uhr ein in der Hans-Kruse-Straße vor einem dortigen Mehrfamilienhaus abgestelltes schwarzes E-Bike im Wert von fast 4000 Euro. Hinweise zu den möglichen Verdächtigen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell