POL-SI: Mülltonnen in Brand gesetzt und PKW beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Hilchenbach (ots) - Unbekannte Täter entzündeten in der Nacht zu Sonntag in Hilchenbach-Dahlbruch im Bereich der Hochstraße sowie des Hallenbades zwei Mülltonnen. In der Hochstraße konnten zufällig vorbeikommende Zeugen das Feuer löschen. Am Bernhard-Weiss-Platz brannte die Tonne vollständig nieder, wobei die Gebäudefassade des Hallenbades in Mitleidenschaft gezogen wurde.

In etwa zu selben Zeit wurden im Hüttenweg drei dort geparkte Fahrzeuge mutwillig von Unbekannten jeweils im Bereich ihrer Außenspiegel beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt in allen Fällen das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

