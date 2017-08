POL-SI: Einbruch in Modegeschäft: Aufmerksame Zeugen liefern Polizei exakte Täterbeschreibung

Siegen (ots) - Ein Einbrecher schlug in der Nacht zu Montag mit einem Brecheisen die Glastür eines Bekleidungsgeschäftes in der Alten Poststraße ein. Als daraufhin die Alarmanalage auslöste, flüchtete der Täter seelenruhig in Richtung einer nahe gelegenen Unterführung. Zwei in der Alten Poststraße wohnende Anwohner waren allerdings durch das nächtliche Scheibenklirren bzw. die Alarmanlage auf das Geschehen aufmerksamen geworden und konnten der Polizei eine ausgezeichnete Beschreibung des Flüchtigen liefern. Von daher richten sich die Ermittlungen des Siegener Einbruchskommissariats jetzt gegen einen der Polizei bereits seit Jahren hinlänglich bekannten 65-jährigen Mann, auf den die Beschreibung des Flüchtigen exakt zutrifft.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell