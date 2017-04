POL-SI: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Siegen-Wittgenstein

Wilnsdorf (ots) - In Wilnsdorf-Obersdorf auf der Rödgener Straße wurden am Mittwoch bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle zwei Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Während im Bereich der Kontrollstelle (i.g.O.) eine Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist, wurde die beiden Raser mit 100 km/h gemessen. Sie erwarten nun saftige Bußgelder, Punkte in Flensburg sowie mehrwöchige Fahrverbote.

Da zu schnelles Fahren nach wie vor die Todesursache Nummer 1 auf unseren Straßen ist, rät die Polizei zu entsprechend vorsichtiger und vorausschauender Fahrweise und gibt zu bedenken, dass bereits 15 km/h mehr oder weniger über Tod oder Leben entscheiden können. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 65 km/h sterben 8 von 10 angefahrenen Fußgängern. Bei 50 km/h überleben 8 von 10.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell