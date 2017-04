POL-SI: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Burbach (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in Burbach in der Straße "Kalkofen" kam es am Mittwochmittag zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Deren Ursache war ein nicht ausgeschalteter Herd mit einem noch darauf befindlichen Essen. Der betreffende Wohnungsinhaber - ein älterer Herr - hatte einfach vergessen, den Herd auszuschalten. Die alarmierte Feuerwehr musste die Eingangstür der Wohnung gewaltsam öffnen, danach konnte der Herd abgeschaltet und die verrauchte Wohnung gelüftet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Brandschaden am Gebäude entstand ebenso nicht.

