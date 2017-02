POL-SI: Einbruch in Tabakladen

Bad Berleburg (ots) - In der Nacht zu Freitag - in der Zeit zwischen zwei und drei Uhr - drangen mehrere Unbekannte in der Bad Berleburger Poststraße gewaltsam in einen dortigen Tabakladen ein. Sie entwendeten (u.a.)eine beträchtliche Mengen Zigaretten.

Anschließend entfernten sich die mindestens vier Täter in nördliche Richtung vom Tatort über den Parkplatz der Sparkasse.

Alle Einbrecher waren durch Kapuzen, Mützen oder Sturmhauben vermummt. Ein Täter hatte einen schwarzen Kinnbart, wirkte kräftig und untersetzt, und trug einen hellen Kapuzenpullover. Ein zweiter Täter war auffallend groß (etwa 1,90 Meter) und trug ebenfalls eine helle Kapuzenjacke.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02751-909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell