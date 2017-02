POL-SI: Aktuelle Ergänzung zur Festnahme der Glas-Wasser-Trickdiebe / Haftrichter schickt Festgenommene in Untersuchungshaft / Polizei sucht weitere Geschädigte

Siegn-Wittgenstein (ots) - Am Mittwoch berichteten wir, dass in Siegen zwei aus Osteuropa stammende Trickdiebinnen vorläufig festgenommen worden waren. Die beiden jungen Frauen waren dringend verdächtig, zuvor im Raum Erndtebrück und Bad Berleburg Diebstähle aus Wohnungen begangen zu haben. Als Modus operandi hatten die beiden Frauen dabei den sogenannten Glas-Wasser-Trick angewandt, mittels dessen sie sich vornehmlich bei älteren Bürgern Zutritt zu deren Wohnung verschafft hatten.

Bei der Festnahme der Tatverdächtigen hatte die Polizei unter anderem eine Schmuckschatulle sichergestellt, die - so die Annahme der Ermittler am Mittwoch - aus einem Diebstahl in der hiesigen Region stammen dürfte.

Diese Annahme stellte sich - wie die weiteren Ermittlungen nun zeigten - als vollkommen richtig heraus.

Die Schmuckschatulle stammte nämlich aus einem Trickdiebstahl vom Mittwochmittag in einem Siegener Altenheim in der Känerbergstraße. Dort war eine 87-jährige Seniorin Opfer der Trickdiebinnen geworden. Der Seniorin war nicht nur die die Schmuckschatulle, sondern auch noch 60 Euro Bargeld und ein Goldring mit einer speziellen Gravur entwendet worden.

Die Schmuckkassette wurde später im Fahrzeug der Tatverdächtigen sichergestellt, das Bargeld im BH einer der Tatverdächtigen und der Ring lag ebenfalls im Fahrzeug und wurde dort von den Beamten aufgefunden.

Bereits am Mittwochmorgen waren die Trickdiebinnen im Raum Wittgenstein in Erscheinung getreten. Dort war es ihnen gelungen, sich mittels des Spendenzettel-Tricks Zugang zu einem von einem älteren Ehepaar bewohnten Einfamilienhaus in Erndtebrück in der Ederstraße zu verschaffen. Und danach waren sie mittels des Glas-Wasser-Tricks in die Wohnung eines älteren Ehepaares in Bad Berleburg "An der Gontardslust" gelangt. Bei dem älteren Ehepaar wurde dann auch ein Schmuckgegenstand erbeutet.

Das betroffene ältere Ehepaar aus Erndtebrück konnte der Polizei jedoch einen wichtigen Fahndungshinweis geben. Es hatte nämlich in einiger Entfernung von seinem Wohnhaus einen verdächtigen hellen PKW mit Dortmunder Kennzeichen beobachtet und diese Information auch kluger Weise direkt an die Polizei weitergegeben.

Gut zwei Stunden später fiel Siegener Zivilfahndern dann in Siegen im Bereich der Känerbergstraße ein verdächtiger silberner Seat Leon mit DO-Kennzeichen auf. Das Fahrzeug wurde deshalb gezielt von den Beamten observiert. Am Steuer saß ein circa 30-jähriger Mann und nach bereits wenigen Minuten kamen zwei ebenfalls verdächtige junge Frauen zu dem PKW gelaufen, schauten sich dabei absichernd um, stiegen schnell ein und ab ging die Fahrt.

Das Fahrzeug wurde dann von den Zivilkräften verfolgt und schließlich im Bereich der BAB 45 im Raum Olpe angehalten und kontrolliert. Der am Steuer sitzende 32-Jährige sowie die beiden im Fahrzeug befindlichen Frauen (15 bzw. 30 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug wurden die bereits oben aufgeführten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Bei allen Festgenommenen handelt es sich um aus Osteuropa stammende Personen, die dann im weiteren Verlauf dem zuständigen Siegener Kriminalkommissariat 2 zugeführt wurden.

Die weiteren Ermittlungen des Kommissariats ergaben, dass das Trio am Mittwochmittag auch im südlichen Siegerland in Erscheinung getreten war. Und zwar in einem Altenheim in Wilnsdorf-Niederdielfen. Dort hatten die beiden Frauen dann den "Pipi-Trick" angewandt und in gebrochenem Deutsch vorgegeben, dringend zur Toilette zu müssen.

Aufmerksamen Angestellten des Altenheims waren die beiden Frauen jedoch suspekt vorgekommen und vor diesem Hintergrund waren sie gleich zwei Mal aufgefordert worden, das Altenheim wieder zu verlassen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Trickdiebe noch weitere Straftaten im Kreisgebiet versucht bzw. verübt haben dürften. Technische Auswertungen des von ihnen mitgeführten Navigationsgerätes ergaben noch die folgenden Adressen in unserem Kreisgebiet:

Siegen, Hengsbachstraße und Burbach, Zum Birkenwäldchen.

Ggf. ist es auch dort zu weiteren - der Polizei bzw. selbst den Geschädigten! - noch nicht bekannten Straftaten gekommen.

In ihren Vernehmungen stritten die Festgenommenen die ihnen zur Last gelegten Taten ab. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen wurden die beiden erwachsenen Festgenommenen am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Siegen vorgeführt, der den 32-Jährigen und die 30-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft schickte.

Die 15-Jährige wurde vom Jugendamt in amtliche Obhut genommen.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 gegen das überörtlich agierende Trio dauern noch an.

Nach wie vor bittet die Polizei mögliche Geschädigte, bei denen sich am Mittwoch die beiden osteuropäischen Frauen mit dem Glas-Wasser- oder auch dem Spendenzettel-Trick Zutritt in die Wohnung verschafft haben, sich unter der 0271-7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell