POL-SI: Schwerer Unfall in Dillnhütten

Siegen (ots) - Ein 19-jähriger Fahranfänger kam am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr in Siegen-Dillnhütten aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Renault Clio von der Geisweider Straße ab, durchbrach eine dort befindliche Natursteinmauer, touchierte dann eine Garage, durchbrach alsdann noch eine zweite Mauer und prallte schließlich in einen geparkten Smart-PKW, in dem er quasi zum Stillstand kam. Durch herumfliegende Mauerelemente kam es außerdem noch zu einem leichten Gebäudeschaden. Gesamtschadensbilanz: fast 20 000 Euro. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell