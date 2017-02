POL-SI: Aktuelle Ergänzung zu dem schweren Unfall im Bereich Hindenburgstraße/Sandstraße

Siegen (ots) - Soeben berichteten wir wie folgt: _________________________________________________________________ POL-SI: 16-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Siegen - Ein 18-jähriger Kleintransporter-Fahrer bog am Mittwoch um 17.30 Uhr in Siegen von der Hindenburgstraße aus bei Grünlicht in die Sandstraße in Fahrtrichtung Weidenau ein. Zeitgleich überquerte ein 16-jähriger Fußgänger bei Grünlicht die Sandstraße aus Gehrichtung Hindenburgstraße kommend. Der Jugendliche wurde von dem Kleintransporter erfasst, zu Boden geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt. Der 16-Jährige wurde in ein Siegener Krankenhaus verbracht. Der 18-Jährige erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus transportiert werden.

______________________________________________________________ Dazu ergänzen wir jetzt wie folgt:

Das Siegener Verkehrskommissariat sucht zu dem Unfall noch wichtige Zeugen. Insbesondere diejenigen Fußgänger, die vor dem Kleintransporter die Fußgängerampel passiert haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden. Dies gilt auch für sonstige Zeugen des Unfallgeschehens.

