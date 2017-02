POL-SI: Nach Festnahme zweier Glas-Wasser-Trickdiebinnen: Polizei sucht mögliche Geschädigte

siegen-Wittgenstein (ots) - Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat soeben zwei aus Osteuropa stammende Trickdiebinnen vorläufig festgenommen. Die beiden jungen Frauen sind dringend verdächtig, zuvor in mindestens zwei Fällen im Raum Erndtebrück und Bad Berleburg Diebstähle aus Wohnungen begangen zu haben. Als Modus operandi nutzen die beiden Frauen den sogenannten Glas-Wasser-Trick, mittels dessen sie sich vornehmlich bei älteren Bürgern Zutritt zu deren Wohnung verschafft haben. Bei der Festnahme des hinterhältigen Duos stellte die Polizei unter anderem ein Schmuckschatulle sicher, die - so die Annahme der Ermittler - aus einem Diebstahl in der hiesigen Region stammen dürfte. Da jedoch noch keine diesbezügliche Strafanzeige bei der Polizei erstattet wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass der / die mögliche Geschädigte den Diebstahl ggf. noch nicht einmal bemerkt haben dürfte. Die Polizei fragt daher: "Wo sind heute zwei junge osteuropäische Frauen an der Wohnungs- bzw. Haustür erschienen und haben um ein Glas Wasser gebeten?"

Die Polizei bittet Betroffene, sich während der normalen Bürodienstzeit unter der Rufnummer 0271-7099-4500 direkt beim Kommissariat zu melden. Danach bitte unter der Rufnummer 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell