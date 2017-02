POL-SI: Unfall: Zwei Personen verletzt

Siegen (ots) - Am Dienstagmittag kam es in Siegen-Weidenau im Bereich der Straßen "Breite Straße" / "Bahnhof Weidenau" zu einem Zusammenprall zweier PKW. Eine 53-jährige Autofahrerin hatte zunächst an einem dortigen Stoppschild angehalten, war dann jedoch abgebogen, ohne auf die Vorfahrt eines 64-jährigen Skoda-Fahrers zu achten. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Außerdem entstand ein Sachschaden von rund 12 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell